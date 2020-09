Calciomercato Inter, Suarez ha scelto | C’è l’accordo

Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di Luis Suarez in ottica Serie A. Dopo la Juve è stato accostato anche all’Inter ma l’uruguaiano dovrebbe finire all’Atletico Madrid

Luis Suarez è stato al centro di un intrigo internazionale di calciomercato per diverse settimane. L’attaccante uruguaiano è da tempo in uscita dal Barcellona vista la volontà di Koeman di non puntare su di lui per il nuovo corso blaurana. Il numero 9 del Barça, che giovedì scorso ha sostenuto a Perugia l’esame di lingua italiana livello B1 per ottenere il passaporto comunitario, si appresta comunque a cambiare squadra. Suarez è stato in questo senso accostato spesso alla Juventus che sembra però in procinto di virare in maniera definitiva verso altri obiettivi visti i tempi dell’operazione col centravanti del Barça. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Suarez ha scelto: accordo con l’Atletico Madrid

La Juventus, dopo le parole di Paratici di ieri, sembra essersi definitivamente tirata fuori dalla corsa a Suarez, mentre il bomber è stato accostato anche all’Inter di Conte. Dalla Spagna arrivano però indicazioni ben diverse con l’uruguaiano in procinto di restare in Liga.

Secondo quanto sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’ Suarez avrebbe già un accordo concluso con l’Atletico Madrid: per il centravanti pronto un biennale ed un progetto che lo stuzzica. Il classe ’87 prenderebbe il posto di Morata, che fa ritorno alla Juventus.

