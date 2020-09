Godin pronto a trasferirsi al Cagliari: fissate le visite mediche

Diego Godin è pronto a salutare l‘Inter. Secondo ‘Sky Sport’, il centrale uruguaiano sta per trasferirsi in Sardegna dove sosterrà le visite mediche con il Cagliari. Firmerà un contratto triennale e spalmerà il proprio ingaggio con la casacca rossoblu. Godin lascia l’Inter dopo una sola stagione con pochi rimpianti per Conte.

