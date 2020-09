Calciomercato Inter, pazza idea Skriniar | Proposta shock al Milan

Il Milan è ancora a caccia di un difensore. Nel mirino Skriniar dell’Inter ma i nerazzurri rilanciano con una proposta provocatoria

Il Milan continua a lavorare in sede di calciomercato per rinforzare la difesa, reparto al momento ancora incompleto. I rossoneri puntano su Nikola Milenkovic della Fiorentina ma la viola spara alto e dunque Maldini e soci potrebbe essere costretti a virare su obiettivi differenti per completare il roster di Stefano Pioli. Spiccano i nomi di German Pezzella, proprio del club viola, Wesley Fofana del Saint Etienne e Ajer del Celtic ma la suggestione vera potrebbe arrivare dall’Inter. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Milan punta Skriniar: scambio provocatorio

Il Milan è dunque ancora a caccia di un centrale, e potrebbe anche imbastire un tentativo per Skriniar, centrale nerazzurro, sapendo che slovacco non gode della fiducia di Antonio Conte dopo un’annata complicata nello scacchiere a tre dell’allenatore salentino.

Eventualmente l’offerta dei rossoneri sarebbe di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla conquista di un posto in Champions, per un totale di 35 milioni di euro. L’Inter dal canto suo non ci pensa proprio a cedere Skriniar ai rivali cittadini e provocatoriamente potrebbe proporre uno scambio alla pari con il mancino Theo Hernandez, esploso lo scorso anno al Milan. Nel caso arriverebbe il secco ‘no’ dei rossoneri che dovrebbe mettere la parola ‘fine’ alla suggestione Skriniar.

