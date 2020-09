Messi fa impazzire l’Inter: ”Vidal, presto torneremo a giocare insieme!”

Messi fa impazzire l’Inter: ”Vidal, presto torneremo a giocare insieme!”

Arturo Vidal è a Milano e Messi lo saluta con un post su Instagram che fa impazzire i tifosi nerazzurri: “Ti conoscevo solo per averti affrontato e mi sei sempre sembrato un fenomeno. Ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti anche personalmente e mi hai sorpreso di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare. Ti auguro il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Ma sono sicuro che ci incroceremo di nuovo“ ha concluso. L’ultima frase sembra un chiaro indizio su quello che potrebbe essere il futuro: Messi ha rimandato di un solo anno il suo sbarco all’Inter?

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma