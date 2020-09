Arrivano conferme: Marotta su Dele Alli, può arrivare in prestito

La nuova Inter di Antonio Conte potrebbe arricchirsi di un altro top player in maniera del tutto inaspettata. Dopo Vidal potrebbe arrivare Dele Alli, top player del Tottenham che i tabloid inglesi lo accostano con insistenza ai nerazzurri. Classe ’96, sarebbe finito clamorosamente fuori rosa e potrebbe arrivare in prestito. Valutato 100 milioni solo due stagioni fa, ora potrebbe arrivare in prestito gratuito per la gioia di Conte.

