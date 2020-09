Bianchi: “Vidal sarà fondamentale per migliorare un reparto che l’anno scorso ha avuto qualche problema”

Inter, l’ex attaccante Rolando Bianchi ha voluto dare il suo parere sul campionato italiano. L’ex giocatore ha parlato anche dell’importanza che potrà avere Arturo Vidal nella squadra nerazzurra

INTER BIANCHI DICHIARAZIONI/ L’ex attaccante Rolando Bianchi, è stato ospite in collegamento con Sky Sport e ha voluto dare il suo parere sul campionato che è appena parzialmente iniziato, visto che si sono giocate solo 7 delle 10 partite della prima giornata di serie A. L’ex calciatore ha dato anche la sua opinione sulla squadra nerazzurra e sull’importanza dell’arrivo di un calciatore come Arturo Vidal. Queste le sue dichiarazioni: “È un giocatore che conosce il gioco di Conte, sarà fondamentale per migliorare un reparto che forse l’anno scorso ha avuto qualche problemino. Dà esperienza, è uno che sa vincere. Diventerà un punto di riferimento nello spogliatoio, sia per chi ha vinto che per i più giovani“. Gli hanno domandato del rapporto del centrocampista cileno con il tecnico Antonio Conte e lui ha spiegato: “Quando hai la fiducia dell’allenatore sai che puoi permetterti un errore in più, ma sai che l’allenatore è lì con te e di dà fiducia. Più il legame è forte, più il giocatore riesce a rendere e più l’allenatore è tranquillo“.

Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE | Arturo Vidal è dell’Inter

L’ultima domanda ha riguardato Christian Eriksen e la giusta posizione che dovrebbe avere il giocatore in campo e l’ex attaccante ha detto: “Lui è un trequartista, diventa difficile cambiargli il ruolo, ma ha qualità e mi sembra un giocatore intelligente per capire determinate cose”.