Calciomercato Inter, ha detto sì | Oggi visite mediche e firma

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Sebastiano Esposito e la sua partenza direzione campionato di Serie B. Ecco tutti i dettagli

Sebastiano Esposito si appresta a lasciare l’Inter con la formula del prestito. Come riporta ‘Sky Sport’, nella serata di ieri l’attaccante classe 2002 ha detto sì al trasferimento alla Spal che nel pomeriggio aveva trovato una intesa totale con la dirigenza nerazzurra per l’acquisizione a titolo temporaneo del suo cartellino. Già oggi il 18enne nativo di Castellammare di Stabia raggiungerà Ferrara per svolgere le visite mediche e aggregarsi alla squadra allenata da Pasquale Marino. Piccola curiosità: nella formazione estense (SerieB) milita già suo fratello maggiore, Salvatore, di ruolo centrocampista. La sua presenza è stata probabilmente decisiva per la scelta finale del numero 30 nerazzurro, corteggiato con insistenza pure dal Pescara e che nella scorsa stagione mister Conte ha fatto esordire sia in campionato che in Champions League. Lascerà (di nuovo) l’Inter in prestito, direzione Verona, anche Eddie Salcedo.

