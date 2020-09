Calciomercato Inter, non è finita | Offerta shock per Lautaro

Non sembra essersi ancora conclusa la lunga telenovela legata a Lautaro Martinez. Il nome del centravanti argentino torna di moda per il Barcellona

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Arturo Vidal, centrocampista cileno proveniente dal Barcellona ed autentico pupillo di Antonio Conte. Un colpo importante per la mediana che potrebbe innescare anche una sorta di effetto domino con protagonisti proprio il Barça e il solito Lautaro Martinez. La compagine catalana infatti è a caccia di un nuovo attaccante vista la sicura partenza di Luis Suarez che dopo essere stato accostato alla Juventus sembra ora indirizzato all’Atletico Madrid di Simeone dopo l’addio di Morata proprio in direzione Torino. Per la sostituzione dell’uruguaiano si è parlato anche di Depay che piace a Koeman. La pista olandese appare però fredda e dunque tornerebbe in auge proprio Lautaro. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lautaro con lo ‘sconto’ a Barcellona: la richiesta

Operazione attaccante quindi per il Barcellona che torna alla carica per Lautaro. Secondo quanto evidenziato da ‘Don Balon’ proprio la trattativa riguardante Arturo Vidal potrebbe aprire nuovi scenari in questo senso. Il Barça avrebbe infatti fatto un ‘favore’ ai nerazzurri e gradirebbe un gesto in cambio da parte della società di Suning.

I catalani chiederebbero all’Inter un calo del prezzo oltre alla possibilità di acquistare Lautaro attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto per gravare sul bilancio del prossimo anno. Una proposta shock che i nerazzurri difficilmente accetterebbero.

