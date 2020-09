Darmian sostituisce Godin: ore decisive per l’esterno del Parma

Con la cessione di Godin ormai prossima al Cagliari, l’Inter cerca un nuovo giocatore per poter sostituire l’uruguaiano. A sorpresa non sarà un centrale ma un esterno, ossia Darmian del Parma. Secondo ‘Tuttosport’, l’affare è ormai definito da tempo e arriverebbe dal Parma per 2,5 milioni di euro. Si attende solo la cessione ufficiale del centrale ex Atletico per poter mettere la firma anche nel contratto del fluidificante.

