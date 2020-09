Vidal: ”Entusiasta di questa nuova avventura”

Vidal: ”Entusiasta di questa nuova avventura”

Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo l’ufficialità sui canali ufficiali del club, il cileno ha espresso le proprie considerazioni su ‘Instagram’: “Sono molto entusiasta di questa nuova fase della mia carriera, ringrazio l’Inter per aver creduto in me. Ringrazio anche i tifosi e i miei nuovi compagni per la bella accoglienza. Spero che insieme possiamo vincere tante cose. Forza Inter!”. “Grazie e buona fortuna”, invece, lo scarno comunicato del Barcellona diramato in giornata.

