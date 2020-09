Sfuma il sogno Suarez: in lacrime lascia il Barça per l’Atletico Madrid

Sfuma il sogno Suarez: in lacrime lascia il Barça per l’Atletico Madrid

Luis Suarez non arriverà all’Inter. Accostato anche ai nerazzurri nonostante la trattativa con la Juventus e il caso dell’esame combinato, la situazione sta per definirsi a titolo definitivo a favore dell’Atletico Madrid. Fonti spagnole riferiscono il giocatore in lacrime che ha salutato i suoi ex compagni di squadra prima di abbandonare la Ciudad Deportiva con la propria macchina. L”Atletico Madrid avrebbe chiuso in pochissimo tempo e lo attende dopo l’ufficialità della cessione di Morata.

