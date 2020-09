Kanté in arrivo: lo finanziano Skriniar, Nainggolan e Vecino

Il blitz per N’Golo Kante potrebbe arrivare a fine mercato. Il centrocampista del Chelsea costa 60 milioni di euro, cifra che potrebbe arrivare dalle cessioni di Skriniar, Nainggolan e Vecino. Lo slovacco potrebbe portare in dote circa 50 milioni di euro, cifra alla quale dovrà essere aggiunta la somma delle cessioni del belga e dell’uruguaiano. Vecino, attualmente fuori per infortunio, potrebbe fruttare tra i 12 e i 18 milioni, mentre la richiesta per il ‘Ninja’ è di 15 milioni.

