Ranocchia: per portarlo al Genoa si è scomodato persino il presidente Preziosi

Inter, il Genoa in forte pressing sul difensore Andrea Ranocchia. Per convincerlo a trasferirsi al club rossoblu si è scomodato persino il presidente Preziosi che si è incontrato in un hotel milanese con gli agenti del calciatore

INTER RANOCCHIA GENOA AGGIORNAMENTO/ Prosegue il corteggiamento da parte del Genoa, per convincere Andrea Ranocchia a lasciare l’Inter e accasarsi al club rossoblu, dopo essere già stato a Genova, da gennaio e giugno 2016, quando giocò nella Sampdoria. Come ha spiegato Calciomercato.it, si è scomodato persino il presidente del club ligure Preziosi, per incontrarsi con gli agenti del giocatore in un famoso hotel del centro di Milano. Nonostante il difensore non abbia tantissimo spazio ed è ai margini del nuovo progetto, questo pressing da parte del club rossoblu non lo ha ancora convinto ad accettare questa proposta. L’allenatore Maran lo sta aspettando per avere un giocatore comunque di esperienza nella sua difesa, ma il calciatore si è preso un po’ di tempo per fare la sua scelta.

Andrea Ranocchia ha giocato nella squadra meneghina da gennaio 2010 fino a gennaio 2015 e poi da gennaio 2016 al giugno dello stesso anno, per poi ritornare ancora in nerazzurro nel giugno del 2017. Il suo score è di 156 presenze in serie A con 9 reti, 18 presenze in coppa Italia con 3 reti e 33 presenze nelle coppe con una rete.