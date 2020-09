Il Barcellona non molla: nuovo assalto a Lautaro Martinez

Il Barcellona non molla: nuovo assalto a Lautaro Martinez

Nuove voci spagnole per il possibile addio di Lautaro Martinez dall’Inter. Dopo la partenza di Suarez, secondo il ‘Mundo Deportivo’ i catalani faranno un’ulteriore offerta per convincere club e giocatore a sposare la causa catalana. Tuttavia, anche Bartomeu e Koeman devono fare cassa con le cessioni di alcuni esuberi che non rientrano più nel progetto; solo in un secondo momento arriverà la nuova offerta per l’attaccante argentino che Messi ha sponsorizzato spesso e volentieri. Ad oggi, però, appare decisamente improbabile che Lautaro possa andare via poiché l’Inter non avrebbe tempo a sufficienza per poter trovare un sostituto.

