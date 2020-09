Calciomercato, dalla Juve all’Inter | Conte fa saltare tutto

Beppe Marotta potrebbe andare a rinforzare il centrocampo di Conte con un altro calciatore d’esperienza. Dalla Juventus occhio al destino di Khedira

L’Inter si avvia alla fase conclusiva del calciomercato in cui Marotta è chiamato ad andare a puntellare la rosa di Conte con gli ultimissimi innesti. In mediana è arrivato Vidal e ci sono diversi calciatori in uscita ma non è da escludere che la società nerazzurra possa andare a rimpolpare ulteriormente il reparto con un altro calciatore d’esperienza qualora si presentasse la giusta occasione. Lo stesso Marotta ha ammesso in conferenza stampa che: “Dobbiamo sfruttare le opportunità. Non ci saranno grandi investimenti perché per gli azionisti non è facile mantenere gli equilibri”. Mercato low cost quindi in questo frangente. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, occasione low cost: proposto Khedira

A costi molto contenuti una chance interessante potrebbe arrivare addirittura dalla Juventus. Sami Khedira è da tempo in uscita dal club bianconero ed anche a lui è stata comunicata questa decisione come in precedenza fatto con Gonzalo Higuain. All’inizio della settimana – forse già lunedì – potrebbe dunque arrivare la risoluzione contrattuale con annessa buonuscita.

Stando a ‘calciomercatonews.com’, l’agente del tedesco è in ottimi rapporti con Marotta e può offrirlo all’Inter di fatto a costo zero. L’affare però non avrebbe chance di andare in porto, in quanto a Conte non interessa Khedira. Piuttosto il tecnico salentino gradirebbe per completare l’organico N’Golo Kante, ‘sogno’ che però in Spagna considerano impossibile.

