Conte non molla Milenkovic: è il preferito per sostituire Godin

Conte non molla Milenkovic: è il preferito per sostituire Godin

L’Inter non molla Milenkovic e la Fiorentina non intende cedere alle lusinghe dei grandi club. Contratto in scadenza a giugno 2022, sul difensore è forte l’interesse dell’Inter che ha avuto ulteriori conferme sulle sue qualità nella gara di ieri sera. Rocco Commisso, però, a ‘Sky Sport’ ha detto che: “Fino ad oggi tutti rimangono. Domani non lo so” ha concluso. Segno che la trattativa potrebbe concludersi positivamente anche negli ultimi giorni di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma