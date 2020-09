Lampard: “Ci sono molte voci su Kante e anche su altri, ma non posso parlare di queste cose

Inter, l’allenatore del Chelsea Frank Lampard ha voluto dare il suo parere sui due centrocampisti Ngolo Kante e Jorginho. Nonostante non si sia sbilanciato troppo e sia stato molto diplomatico non ha posto nessun veto sulla cessione dei due calciatori

INTER LAMPARD SU KANTE E JORGINHO/ Al termine della rocambolesca partita di Premier League che ha visto il suo Chelsea rimontare 3 reti al West Bronwich Albion, il tecnico della squadra londinese Frank Lampard ha voluto dare un’opinione anche su Ngolo Kante e di Jorginho. Queste le sue parole in merito: “Ci sono molte voci su questi giocatori e anche su altri, quindi ogni giocatore sarebbe sempre in una situazione da valutare caso per caso, e una soluzione si troverebbe se fosse una soluzione felice per il giocatore, per me e per il club. Di nuovo, queste sono voci, non posso parlare di queste cose, ma quando si parla dei nostri giocatori, non è nella mia posizione speculare su ciò che può essere. E lo stesso vale per giocatori di altre squadre“.

Quest’anno il Chelsea è stata la società che si è mossa più di tutte sul mercato, acquistando o portando a Londra giocatori come Thiago Silva, Timo Werner e Kai Havertz, per citarne solo alcuni, quindi in qualche modo deve in parte rientrare dai costi effettuati con qualche cessione, anche se bisogna ricordare che l’anno scorso non ha potuto fare mercato causa sanzione Uefa.