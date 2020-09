Calciomercato Inter, rilancio per Skriniar e sostituto | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano di nuovo sul futuro di Skriniar. Lo slovacco può davvero finire al Tottenham, in trattativa coi nerazzurri

Ausilio ha detto che non è sul mercato, dopo Inter-Fiorentina Conte ha invece fatto capire che un’offerta congrua verrebbe presa in considerazione. Parliamo ovviamente di Milan Skriniar, ad oggi più fuori che dentro l’Inter. Il club targato Suning continua a trattare col Tottenham per la cessione del difensore slovacco, che ormai ha definitivamente perso centralità e posto da titolare nel progetto tecnico interista. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, 40 milioni più bonus per Skriniar. E Marotta…

Gli ‘Spurs’ provano ad avvicinarsi alle richieste dell’Inter, non meno di 50 milioni di euro per il classe ’95. Stando alle ultime indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, la società di Levy è pronta al rilancio mettendo sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro più bonus. La formula potrebbe anche essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, così da permettere al club di viale della Liberazione di inserire subito in questo bilancio l’incasso dell’operazione. Sostituto? Il preferito resta sempre Milenkovic della Fiorentina, ma c’è l’ostacolo prezzo: 40 milioni di euro. Ecco perché sono in risalita le quotazioni di Smalling. Secondo la ‘rosea’, Marotta sta progettando una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Manchester United chiede intorno ai 20 milioni di euro per il centrale inglese.

