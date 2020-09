Alaba a costo zero: l’Inter pronta a trattare

Alaba a costo zero: l’Inter pronta a trattare

David Alaba potrebbe andare via dal Bayern Monaco a costo zero. Secondo ‘todofichajes.com’, il 28enne andrà in scadenza a fine stagione per prendere la migliore decisione per sé in merito ad un futuro lontano dalla Baviera. Su di lui ci sono Inter e Juventus e alcuni club esteri, tra cui il Manchester United. Ad oggi rimbalza la notizia che la trattativa per il rinnovo non si concretizzerà; per questo, Alaba potrebbe firmare un nuovo contratto con qualsiasi altro club a partire da febbraio 2021.

