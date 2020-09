Benevento-Inter, Conte: ”Partita da non sottovalutare. Sui gol presi con la viola…”

Conferenza stampa di vigilia per Antonio Conte in vista del recupero contro il Benevento fissato per domani sera: “Mi aspetto una partita insidiosa perché il Benevento avrà entusiasmo e tanta carica dopo il risultato ottenuto a Genova. Hanno un allenatore che conosco bene e sono contento per lui per quello che ha fatto e che sta facendo. Noi dobbiamo imparare dai nostri errori che sono stati commessi contro la Fiorentina: rispetto all’anno scorso abbiamo una rosa più nutrita in termini numerici e di qualità, mi auguro di avere meno infortuni e più soluzioni per tutta la stagione. Mercato? Tutti gli allenatori sperano che finisca presto per avere tutta la rosa a disposizione senza timore di perdere qualcuno da un giorno all’altro, oltre ad avere giocatori concentrati per la causa. Nainggolan? Ne devono parlare i dirigenti.”

”La partita con la Fiorentina mi è piaciuta molto, soprattutto in fase offensiva dove abbiamo creato davvero molto. Abbiamo giocato un calcio offensivo e aggressivo in fase di non possesso, i gol sono arrivati perché siamo stati poco equilibrati. E’ inevitabile che se si vuole ricercare la scelta di un gioco offensivo si lascia qualche spazio in più. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto dell’equilibrio. Se potrò riproporre la squadra vista negli ultimi 15′? Alterneremo, potremmo avere tre centrocampisti con un vertice alto o basso, continuare a 5 in mediana o avere il trequartista e le due punte. Noi giochiamo in maniera offensiva ma dovremo essere bravi ad occupare le giuste zone di campo per difenderci. Può essere un’opzione a partita in corso” ha concluso.

