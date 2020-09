Braida: ”Inter da scudetto, Conte vuole vincere”

Braida: ”Inter da scudetto, Conte vuole vincere”

La vittoria contro la Fiorentina ha dato una dimostrazione di forza della rosa della squadra e un salto in avanti a livello di mentalità. Per questo, secondo Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan e del Barcellona, l’Inter può ambire allo scudetto come affermato a ‘Tiki Taka’: “In questo momento l’obiettivo è lo Scudetto, il fatto che la società ha voluto prendere giocatori pronti subito conferma tutto questo. Il cileno dà garanzie che Tonali, almeno nell’immediato, non poteva dare. Conte pensa che quest’anno deve vincere lo Scudetto“ ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma