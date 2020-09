Jovic torna in corsa: possibile blitz a fine mercato

Jovic torna in corsa: possibile blitz a fine mercato

Jovic torna in corsa per il mercato italiano e per l’attacco dell’Inter. Il Real Madrid ha deciso di cederlo come riportato da ‘As’ Zidane ma solo con la formula del prestito. Ad oggi ci sarebbero tre richieste da parte di Roma, Inter e Milan e del Manchester United all’estero. Se dovesse partire l’ex Eintracht, rimarrebbe a Madrid Borja Mayoral che è stato inseguito proprio dalla Roma come vice Dzeko.

