Blitz per Alonso: rottura con il Chelsea, può essere l’ultimo regalo per Conte

Potrebbe esserci l’ultimo regalo per Conte: secondo ‘Sky Sport’, si riapre la pista Alonso dopo la rottura tra lui e Lampard. Non convocato per l’ultimo match, lo spagnolo sembra in odore di addio e potrebbe risultare un rinforzo fondamentale per la corsia mancina. I contatti con i ‘blues’ sono stati riallacciati e non è escluso che possa arrivare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto.

