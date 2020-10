Vidal: solo una contusione per il centrocampista con la Lazio dovrebbe esserci

Inter, il centrocampista Arturo Vidal mette subito in apprensione il tecnico Antonio Conte ed i tifosi nerazzurri essendo uscito claudicante contro il Benevento. In ogni caso dovrebbe trattarsi solo di una contusione ma solo domani se ne avrà la certezza

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ Dopo l’incontro con il Benevento, il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal è uscito sofferente e ha messo subito in apprensione Antonio Conte e i tifosi nerazzurri. Il giocatore, che per ora alloggia all’hotel Sheraton, dove oggi era arrivato anche l’amministratore delegato Beppe Marotta, che ha partecipato ad una conferenza stampa al quale è stato presente anche lo stesso calciatore cileno. Da quanto si è visto, il giocatore camminava perfettamente quindi si presume che per la sfida di domenica pomeriggio contro la Lazio, dovrebbe essere abile e arruolabile. In ogni caso, per lui oggi ci sono state solo terapie ad Appiano Gentile. Sicuramente nella giornata di domani si potranno avere notizie precise sulla sua situazione e se, come sembra, si tratta solo di una contusione, oppure è qualcosa di più preoccupante che per il momento non è per nulla probabile. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

In ogni caso, per quanto riguarda la mediana del campo, il tecnico Antonio Conte, in attesa dell’evolversi degli ultimi giorni di mercato, ha solo l’imbarazzo della scelta sui centrocampisti da schierare in campo, tra cui anche un Gagliardinii che contro la squadra campana ha fatto un gol e un assist, uniti a una buona prestazione. Come ha informato Calciomercato.it