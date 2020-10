Calciomercato Inter, Zidane senza freni | Pronta la beffa

Caccia aperta ad un nuovo difensore per l’Inter che punta anche su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Sul serbo oltre al Milan spunta il Real

Tra i reparti maggiormente in fermento per questo rush finale di mercato dell’Inter c’è la difesa soprattutto qualora dovesse partire Milan Skriniar. Sia i nerazzurri che il Milan hanno pensato a Nikola Milenkovic per rafforzare la propria retroguardia. I rossoneri lo osservano da tempo mentre per Marotta e soci si tratterebbe di un sostituto di lusso in caso di addio di Skriniar verso la Premier League. Il talentuoso centrale della Fiorentina è reduce da annate straordinarie e sembra aver iniziato col piede giusto anche questa stagione. Il prezzo alto e la concorrenza aumenta. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Si chiude per Kante

Calciomercato Inter, anche il Real su Milenkovic: occhio alla beffa

Milenkovic si è imposto tra i migliori difensori della Serie A e non è chiaramente passato inosservato anche oltre al di fuori dei confini nazionali. In Spagna infatti ‘Don Balon’ rilancia il nome del serbo per il Real Madrid di Zidane – avversario dei nerazzurri nella fase a gironi di Champions – che dal canto suo non sembra più avere fiducia nel giovane Eder Militao che ha pagato l’ambientamento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan vicino all’addio | I dettagli

Secondo il portale iberico inoltre per i ‘blancos’ non sarebbe un particolare problema andare a pagare Milenkovic circa 30 milioni con buona pace dell’Inter e del Milan. La Fiorentina continua a sparare alto ma il Real fa sul serio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Offerto un ‘Galactico’