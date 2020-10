Calciomercato Inter, scambio di prestiti | Alonso per Conte

L’Inter continua a lavorare sul fronte esterni dove c’è come sempre il nome di Marcos Alonso in prima linea. Possibile scambio con il Chelsea

Occhi puntati sulle corsie esterne per la dirigenza dell’Inter che stringe in questi ultimi giorni di mercato per poter regalare a Conte un nuovo terzino capace di giocare a tutta fascia, magari sulla corsia di sinistra visto l’arrivo di Hakimi sul versante opposto. La società nerazzurra da molto tempo ha messo gli occhi su Marcos Alonso, mancino spagnolo di proprietà del Chelsea arrivato ormai ai ferri corti con Lampard dopo il pareggio contro il WBA. Spunta una nuova ipotesi per arrivare all’ex Fiorentina. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio di prestiti con Vecino: nel mirino Marcos Alonso

Stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ l’ultima idea della dirigenza interista potrebbe prevedere una trattativa con scambi di prestiti tra Vecino e lo stesso Alonso, che ha già lavorato con Conte proprio ai tempi dell’esperienza inglese del tecnico salentino.

Si tratta di un’ipotesi di mercato che nel caso potrebbe accontentare tutte le parti in causa vista la necessità nerazzurra di cedere l’uruguaiano e al contempo di inserire in rosa un esterno ormai in uscita dal Chelsea.

