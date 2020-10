Il Chelsea non molla Alonso ma il giocatore spinge per l’addio: le ultime

Il Chelsea non molla Alonso ma il giocatore spinge per l’addio: le ultime

Con la cessione di Dalbert, l’Inter pensa seriamente a Marcos Alonso per chiudere definitivamente una rosa all’altezza delle aspettative di Conte. Tuttavia, le resistenze del Chelsea potrebbero complicare e non poco il suo arrivo, poiché dall’Inghilterra riferiscono di un Chelsea restio a privarsi dello spagnolo nonostante la rottura con Lampard. Proprio in funzione della rottura e della voglia di ritornare In Italia e lavorare con Conte, lo spagnolo spinge per la soluzione nerazzurra e la sua volontà potrebbe indurre i ‘blues’ a fare il possibile per agevolare questa trattativa. Ad oggi, comunque, l’Inter deve cercare di vendere anche Joao Mario e Asamoah, con il discorso Vecino ormai rimandato a gennaio.

