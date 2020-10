Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Lorenzo Pirola, in uscita dalla squadra di Conte vista la permanenza di Andrea Ranocchia

Come abbiamo scritto ieri, considereata la permanenza all’Inter di Andrea Ranocchia, è arrivato il via libera di Conte alla cessione in prestito di Lorenzo Pirola. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, al momento per il difensore classe 2000 è sfida a due fra il Monza di Berlusconi e il Lecce, coi brianzoli leggermente in vantaggio.

