Calciomercato, top player all’Inter | Ci pensa la Nike: nome shock!

Kylian Mbappe nonostante la sua giovanissima età è già entrato nell’elite del calcio mondiale. Il francese potrebbe lasciare il PSG e spuntano anche le suggestioni Inter e Liverpool

Ad appena 22 anni Kylian Mbappe è già entrato di diritto nell’elite del calcio mondiale. Un talento cristallino quello dell’attaccante transalpino che ha peraltro già vinto da grande protagonista anche il Mondiale 2018 alla guida della Francia. Al fenomeno classe 1998 manca di fatto solamente il successo in Champions che potrebbe agevolarlo in una futura corsa al Pallone d’oro. Per raggiungere i propri obiettivi Mbappe prossimamente potrebbe anche decidere di cambiare squadra, soprattutto nel caso in cui le cose non dovessero andare come sperato anche quest’anno a Parigi. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, spunta il sogno Mbappe grazie alla Nike

Sul fenomeno del PSG c’è da diverso tempo il Real Madrid che sogna di portare in Spagna il numero 7 parigino che andrebbe a sostituire una volta per tutte Cristiano Ronaldo dopo il mezzo flop Hazard. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’ non mancherebbero le difficoltà per i ‘Blancos’ soprattutto a causa dello sponsor tecnico. La testata iberica evidenzia infatti come potrebbe intervenire la ‘Nike‘ con Mbappe pronto nel caso a vestire la maglia di un club sponsorizzato dall’azienda americana.

Un problema per il Madrid che ha partnership con Adidas. In questo contesto il talento transalpino potrebbe essere offerto proprio all’Inter, marcata Nike, e soprattutto al Liverpool che ha già in cantiere le maglie per la stagione 2021/22.

