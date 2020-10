Eriksen: offerta del Psg per il giocatore danese rispedita al mittente. Nessuno vuole Joao Mario?

Inter, il Paris Saint-Germain ci ha provato per Eriksen, ma l’offerta è stata rimandata al mittente. Discorso diverso per Joao Mario a cui non si riesce a trovare una sistemazione anche se forse potrebbe esserci l’opzione Sporting Lisbona

INTER ERIKSEN-JOAO MARIO AGGIORNAMENTO/ Il Paris Saint-Germain ci ha provato nei giorni scorsi a prendere Christian Eriksen dall‘Inter. Come ha spiegato Calciomercato.com, il club francese aveva inviato un’offerta alla squadra italiana che conteneva una certa cifra in contanti più una partita tecnica che era il calciatore Idrissa Gueye centrocampista senegalese classe 89, 31 anni appena compiuti il 26 settembre. La trattativa non è nemmeno iniziata visto che la proposta non è stata nemmeno presa in considerazione e rimandata in Francia. Discorso diverso per Joao Mario ormai sicuramente fuori dal progetto di Antonio Conte e soprattutto fuori dal pensiero, per usare un eufemismo, dei tifosi nerazzurri. Per il momento la situazione è ancora in stand-by, anche se lo Sporting Lisbona sembra si sia fatto avanti per sondare il terreno, per tentare di riportarlo nel suo vecchio club. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Il mercato chiude tra due giorni e il tempo stringe, quindi si spera che in qualche modo si riesca ad evitare di tenere un giocatore a Milano fino alla prossima sessione di mercato a Gennaio a fare il separato in casa. Il club nerazzurro sarebbe disposto a concedere un prestito ma con obbligo, o almeno la garanzia di riscatto.