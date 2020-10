Agente Nainggolan in sede: corsa contro il tempo per il trasferimento al Cagliari

Secondo ‘Sky Sport’, si fa sempre più in salita il trasferimento di Radja Nainggolan al Cagliari. Il giocatore belga è in attesa del si definitivo per prendere l’aereo e ritornare a giocare nel capoluogo sardo. Si attendono sviluppi in merito alla vicenda anche se al momento sono state tutte rifiutate le proposte dei sardi.

