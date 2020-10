Calciomercato Inter, Lautaro firma il rinnovo | Clausola anti-Juventus

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez e il suo rinnovo di contratto con il club nerazzurro. Nel nuovo accordo clausola a sorpresa

Migliore in campo dell’Inter nella gara dell’Olimpico contro la Lazio, con tanto di gol (il terzo in tre gare) purtroppo per i nerazzurri non utile ai fini della vittoria, Lautaro Martinez viaggia spedito verso il rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2023. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘tmw’, l’attaccante argentino prolungherà entro fine mese fino al giugno 2025. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro fra le parti, tra i suoi agenti e la dirigenza interista, per limare gli ultimi dettagli fino alla fatidica fumata bianca. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, la Juventus si fa sotto per Lautaro: Marotta ‘risponde’ con 176 milioni

Entro la conclusione di ottobre, quindi, il classe ’97 di Bahia Bianca prolungherà il suo ‘matrimonio’ con la società di Suning, che per mesi è stato considerato in bilico se non agli sgoccioli vista la forte volontà del Barcellona di portarlo in Catalogna. L’Inter è stata però brava a respingere gli assalti dei blaugrana, mai arrivati a proporre una cifra congrua ma che nel frattempo avevano raggiunto l’intesa col ragazzo sulla base di un ingaggio da circa 10 milioni a stagione. Un aumento fino a 6-7 milioni dovrebbe invece garantirgli il club nerazzurro, che nel nuovo accordo conta di inserire – come già si mormora da tempo – una clausola anti-Juventus (che evidentemente ha fatto qualche sondaggio col suo entourage) da ben 176 milioni di euro.

Sarà più bassa, invece, quella per le altre società. Nel contratto in essere, ricordiamo, ne è presente una da 111 milioni valida solo per l’estero nonché fino al 7 luglio.

