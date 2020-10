Secco no: Eriksen rifiuta il Borussia Dortmund!

Le ultimissime in riferimento all’Inter sostengono che Christian Eriksen ha rifiutato una proposta del Borussia Dortmund per il trasferimento in Bundesliga. Secondo ‘Tuttomercatoweb’, il danese non ha nessuna intenzione di trasferirsi in Germania e vuole rimanere a Milano.

