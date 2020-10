Bastoni positivo al Covid: guai in vista per Conte

Guai per Conte in vista dei prossimi impegni in campionato e in Europa. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe risultato positivo al Covid il difensore Alessandro Bastoni, attualmente in ritiro con l’Under 21. Insieme a lui è risultato positivo anche il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi. Seppur asintomatici, saranno tenuti sotto osservazione fino al terzo tampone, che se confermerà la positività li costringerà all’isolamento. Entrambi erano risultati negativi la domenica, ossia nella giornata di arrivo del raduno, mentre il giorno dopo sono risultati positivi.

