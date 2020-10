Calciomercato Inter, cash e scambio | Affare con la Roma

Brozovic è rimasto alla corte di Conte ma il suo futuro è ancora incerto. Intanto un’altra società di Serie A mette sul piatto una proposta

Alla fine Marcelo Brozovic è rimasto all’Inter dopo numerose voci di mercato e l’ipotesi di addio alimentata con forza durante l’ultima sessione di calciomercato. Il croato ora è pronto a giocarsi il posto e a guadagnarsi la fiducia di Antonio Conte anche se non sarà facile trovare continuità in un centrocampo così ricco di alternative come quello nerazzurro. Anche per questo motivo le porte su un addio del mediano della Croazia non sono ancora del tutto chiuse visto anche il forte interesse di un’altra società di Serie A. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, soldi e scambio dalla Roma: affare Brozovic

Brozovic non è stato ceduto anche a causa delle enormi richieste della società meneghina per il suo cartellino ma non è detto che qualcosa possa cambiare in futuro. Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ la Roma sarebbe interessata proprio al croato: in tal senso la società capitolina avrebbe messo sul piatto uno scambio di cartellini con Bryan Cristante, il tutto con circa 15 milioni di conguaglio.

A Fonseca piacerebbe poter avere il numero 77 di Conte a Roma ma la proposta non ha trovato il consenso da parte del club presieduto da Suning.

