Calciomercato Inter, addio Eriksen | Scambio e beffa alla Juve

Torna di moda il nome di Eriksen in uscita. Il centrocampista danese potrebbe anche essere protagonista di uno scambio col Real

Rimasto per forza di cose all’Inter, Christian Eriksen proverò a scalare le gerarchie di Antonio Conte che in questo momento sembra preferirgli altri calciatori. Il danese non è mai stato centrale nel progetto tecnico dell’ex allenatore della Juventus che avrebbe magari preferito una sua cessione estiva per poter andare all’assalto di un altro calciatore. In questo senso potrebbe arrivare in soccorso il mercato di gennaio con il nome dell’ex Spurs che torna di moda in ottica Real Madrid.

Calciomercato Inter, scambio Eriksen-Isco: beffa alla Juve

Dopo essere partito titolare con la Fiorentina, Eriksen ha giocato solo la porzione finale contro il Benevento ed è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Lazio. Un graduale ridimensionamento da parte di Conte nei confronti del danese che proprio non riesce a calarsi nella parte. Intanto dalla Spagna rilanciano un clamoroso scambio.

Stando a quanto riportato dal portale iberico ‘Defensa Central’, infatti, l’Inter scenderebbe in campo per proporre al Real Madrid uno scambio alla pari con Isco. Il centrocampista spagnolo piace molto a Conte, che vuole approfittare della mancanza di risalto che sta avendo l’ex Malaga. Sebbene Zidane si fidi di lui, la verità è che ha diversi giocatori davanti a sé: da Modric a Kroos passando per Valverde e il giovane Odegaard. Una situazione che difficilmente potrà cambiare. Nel caso sarebbe anche una beffa alla Juventus di Pirlo che aveva fatto il nome di Isco per i bianconeri. Ad ora però gli spagnoli non sarebbero troppo propensi a chiudere l’affare.

