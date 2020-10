Eriksen vicino all’addio: a gennaio può essere ceduto all’estero

Oltre all’ipotesi fantasiosa di un possibile scambio con Isco del Real Madrid, in casa Inter sono tanti i rumors in merito al futuro di Eriksen. Il danese potrebbe andare via a gennaio se non riuscirà a trovare una collocazione stabile in nerazzurro. Sulle sue tracce, secondo ‘Don Balon’, potrebbero tornare prepotentemente in auge l’Atletico Madrid e il Psg.

