Inter-Milan, difesa da inventare per Conte: da Ranocchia a Vidal, le ultime

Le positività di Bastoni e Skriniar mettono apprensione a Conte in vista delle prossime sfide di campionato e di Champions. In vista del derby contro il Milan il tecnico dovrà cercare di inventarsi il pacchetto arretrato: il mancino dovrebbe essere sostituito da Kolarov, mentre a destra dovrebbe rivedersi D’Ambrosio con De Vrij centrale. Vista la situazione decisamente instabile, occorre pensare anche a qualche correttivo in corso d’opera nell’ipotetico caso di nuove positività al coronavirus; in tal senso non sono assolutamente da escludere anche gli innesti di Ranocchia, Darmian e Vidal nel terzetto davanti ad Handanovic, soluzioni di emergenza che potrebbero risultare necessarie anche in ottica turnover per le prossime partite aspettando Skriniar e Bastoni.

