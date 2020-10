Kondogbia: il giocatore potrebbe essere comprato dall’Atletico e i nerazzurri incasserebbero il 25%

By

Inter, il Valencia rischia di perdere a gennaio il centrocampista ed ex Inter, Geoffrey Kondogbia. La clausola rescissoria da 80 milioni di euro a gennaio potrebbe scendere, come da accordi sul contratto a 30 milioni di euro. In caso di vendita del calciatore alla società meneghina andrebbe il 25% dell’incasso

INTER KONDOGBIA AGGIORNAMENTO/ Una notizia arriva dalla Spagna e riguarda il centrocampista Geoffrey Kondogbia. Come ha spiegato Super Deporte, il calciatore durante l’allenamento ha avuto un colloquio con il presidente del Valencia Anil Murthy e probabilmente hanno avuto modo di parlare anche del futuro del centrocampista. Il calciatore, ha una postilla nel suo contratto che da gennaio farà scendere la clausola rescissoria da 80 milioni di euro a 30 e anche se dovesse rinnovare, difficilmente la società riuscirà a rimettere la stessa cifra. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Sull’ex Inter, per nulla rimpianto dai tifosi nerazzurri, che però nel Valencia è riuscito a dimostrare il suo valore, c’è un forte interessamento dell’Atletico Madrid che già a gennaio potrebbe fare l’offerta giusta, con un piccolo sacrificio economico, per portare a giocare nel Wanda Metropolitano il nazionale della Repubblica Centraficana. L’Inter rimane spettatrice interessata, visto che in caso di cessione del calciatore avrebbe un introito dalla vendita del 25%, pari a 7,5 milioni di euro.