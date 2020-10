Milik a gennaio: possibile vice Lukaku se Pinamonti dovesse andare via

Milik a gennaio: possibile vice Lukaku se Pinamonti dovesse andare via

Potrebbe tornare in auge se le cose dovessero prendere una determinata piega: Milik in nerazzurro non è un’ipotesi così fantasiosa per il mercato di gennaio. Il polacco sta facendo la guerra al Napoli ma a gennaio potrebbe muoversi per non perdere il treno in vista dell’Europeo, soluzione che lo spingerebbe ad accettare un trasferimento nonostante i ripetuti no in questa sessione estiva. Per l’Inter si tratterebbe di un vice Lukaku di tutto rispetto se dovesse andare via Pinamonti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma