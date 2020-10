Asamoah saluta l’Inter ma resta in Serie A: può firmare con la Sampdoria

Kwadwo Asamoah lascia l’Inter. Con alcuni post apparsi sui propri canali ufficiali, il ghanese si è svincolato dopo mesi di inattività a causa di un infortunio non completamente specificato al ginocchio. Per lui è pronta una nuova avventura in Serie A: la Sampdoria sarebbe particolarmente interessata al giocatore e attende una risposta in tempi brevi. Asamoah avrebbe offerte anche da club inglesi e francesi.

