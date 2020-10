Calciomercato, dall’Inghilterra | Aguero-Inter si può: i dettagli

Inter, secondo il portale Goal.com qualora l’attaccante del Manchester City Sergio Aguero non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a fine anno, Beppe Marotta sarebbe pronto a portare a Milano il calciatore argentino

INTER AGUERO INDISCREZIONE/ Una notizia di mercato che potrebbe fare molto piacere ai tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato dall’edizione inglese di ‘Goal’, la società meneghina sarebbe pronta per prendere un giocatore della Premier League, qualora ce ne fosse l’occasione. Secondo il sito, nel caso l’attaccante del Manchester City Sergio Aguero non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2021 con il club inglese, Beppe Marotta sarebbe pronto ad una nuova operazione di mercato per portare a Milano il giocatore argentino. Magari già a gennaio, qualora il calciatore manifestasse l’intenzione di lasciare il club della Premier League e quindi con un’operazione in stile Christian Eriksen, si potrebbe acquistare ad un prezzo di favore evitando aste a giugno.

In ogni caso, in questo momento, sia i dirigenti che il tecnico Antonio Conte devono sperare di non perdere altri giocatori in vista del derby di sabato sera causa Covid 19, piuttosto che al mercato prossimo di gennaio e di giugno, visto che sono già sei i positivi a cui si aggiunge pure Sensi che è squalificato.