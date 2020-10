De Vrij: il difensore parte nuovamente titolare con la sua Olanda

Inter, il difensore Stefan De Vrij è stato confermato titolare anche nella sfida valida per la Uefa Nations League contro la Bosnia-Erzegovina. Il nuovo tecnico Frank De Boer ha fatto una scelta obbligata visto che De Light è assente per infortunio, vedremo cosa deciderà al suo rientro

INTER DE VRIJ TITOLARE IN NAZIONALE/ L’ex allenatore dell’Inter ma solo per pochi mesi Frank De Boer è il nuovo tecnico dell’Olanda. Dopo l’esordio casalingo poco positivo nell’amichevole con il Messico, sconfitta 1-0 su calcio di rigore di Jimenez, questo pomeriggio nuovo incontro, però valido per la Uefa Nations Cup contro la Bosnia Erzagovina, che giovedì ha perso ai calci di rigore lo spareggio per le qualificazioni ai prossimi europei 2021 contro l’Irlanda del Nord. Il nuovo allenatore subentrato a Ronald Koeman il 24 settembre 2020, ha voluto confermare nuovamente il difensore dell’Inter Stefan De Vrij accanto a quello del Liverpool Virgil Van Dijk, anche per l’indisponibilità di Matthijs de Ligt che in estate si è operato alla spalla ed è ancora indisponibile. Vedremo se nelle prossime partite, al rientro del calciatore bianconero, le gerarchie rimarranno invariato come con Ronald Koeman, che ha sempre preferito l’ex Ajax al calciatore nerazzurro, o se magari con il nuovo allenatore cambieranno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma

Il responso dello scorso campionato è dalla parte dell’interista, che è stato premiato come miglior difensore della serie A, tra l’altro per il secondo anno consecutivo e in due squadre differenti.