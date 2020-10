Nike, da aprile 2021 arriverà la quarta maglia della squadra milanese, il design è top secret

Inter, il portale footyheadlines.com, ha voluto informare in esclusiva dell’intenzione dello sponsor Nike di immettere sul mercato a partire da aprile 2021 una nuova maglia della squadra milanese. Il colore dovrebbe essere bianco o comunque chiaro ma sul disegno è ancora tutto in divenire

INTER NIKE QUARTA MAGLIA?/ Le tre nuove maglie dell’Inter, hanno creato tra i tifosi pareri discordanti. Ad alcuni piacciono, soprattutto la terza maglia che ricorda quella della stagione 1997/98, che ha portato a tantissime polemiche in campionato ma anche alla bellissima cavalcata in Coppa Uefa, ora Europa League, culminata con la vittoriosa finale allo stadio Parco dei Principi di Parigi contro la Lazio e terminata 3-0 grazie ai gol di Zamorano, Zanetti e la ciliegina finale di Ronaldo. La Nike sponsor dell’Inter, pare che abbia intenzione di immettere sul mercato una quarta maglia sempre per questa stagione 2020/21. A dare questa notizia in esclusiva è il sito footyheadlines.com. Secondo il portale, la nuova casacca sarà disponibile da aprile 2021, ma non è trapelato molto sul tipo di disegno che verrà fatto. In compenso si sa che i colori dovrebbero avere una tonalità bianca o comunque chiara, con un ricordo alle seconde maglie di qualche anno fa.

In ogni caso ad aprile mancano ancora sei mesi, quindi ai tifosi nerazzurri non resta che attendere e vedere quale nuova colorazione e creazione, riserverà il noto marchio sportivo per le casacche dei nostri beniamini.