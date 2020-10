Calciomercato Inter, dalla Francia | Tensioni col tecnico, vuole andarsene

Dalla Francia giunge un’ottima notizia per l’Inter e Antonio Conte in vista già del calciomercato di gennaio. Vuole lasciare il club, i nerazzurri nel suo futuro

Era il sogno di calciomercato di Antonio Conte. Per il tecnico nerazzurro, sarebbe stato il giocatore in grado di dare equilibrio e dinamismo al centrocampo. Insomma, quello in grado di far compiere un’enorme salto di qualità alla squadra, riducendo o annullando del tutto il gap dalla Juventus. Parliamo di N’Golo Kante, probabilmente il recuperatore di palloni più forte al mondo. Nella sessione estiva è stato impossibile prenderlo, il Chelsea di Roman Abramovich ha sparato altissimo e l’Inter non ha avuto i fondi necessari per ‘accontentarlo’. In sintesi: nessuna cessione ‘illustre’, no Kante.

Calciomercato Inter, Kante ‘rompe’ con Lampard: nuovo assalto a gennaio

A gennaio il file Kante potrebbe però riaprirsi, sempre a patto che il club targato Suning riesca a vendere almeno uno dei suoi calciatori con più mercato. Skriniar o Brozovic, oppure entrambi? Dalla Francia, intanto, giunge una notizia che da qui alla sessione ‘di riparazione’ potrebbe rendere meno tortuosa la trattativa coi londinesi. Stando alle indiscrezioni de ‘Le Parisien’, il 29enne parigino ha rotto con Lampard dopo che lo stesso tecnico dei ‘Blues’ gli ha negato il giorno di permesso per andare al matrimonio di un amico. Questo rifiuto è stato preso malissimo da Kante, rafforzando il suo desiderio di andare via per ricongiungersi con Conte a Milano. A gennaio l’Inter ci riproverà, magari mettendo sul piatto il cartellino di Christian Eriksen.

