Calciomercato Inter, torna l’ipotesi scambio col Torino | Le cifre

Rispunta la possibilità di uno scambio tra l’Inter e il Torino. Difensore per centrocampista, tutto alla pari con annesse plusvalenze

Matias Vecino non è stato inserito nella lista Champions al pari di Padelli. Il centrocampista uruguagio, in estate operatosi al menisco del ginocchio destro, tornerà a disposizione di Antonio Conte solo nel mese di novembre. A meno di una proposta dal Qatar o da altri Paesi in cui il calciomercato è ancora aperto, il classe ’91 resterà a Milano almeno fino a gennaio, quando la sua cessione tornerà tema d’attualità dato che non rientra nei piani futuri del club e dello stesso allenatore interista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Francia | Tensioni col tecnico, vuole andarsene

Calciomercato Inter, Vecino al Torino con uno scambio: due ‘formule’

Negli ultimi dieci giorni della finestra estiva da poco conclusa, il classe ’91 è stato sedotto e poi abbandonato dal Napoli. Non è detto, comunque, che gli azzurri non possano riprovarci nella sessione ‘di riparazione’ vista la grande stima nei suoi confronti di Gattuso. Stamane ‘Tuttosport’ rilancia però la pista Torino, nello specifico quella di uno scambio col centrale granata Armando Izzo (‘scuderia’ Raiola) molto apprezzato da Conte per la sua abilità nella difesa a tre e da tempo desideroso di andar via. Per il quotidiano torinese, i due club potrebbero optare per uno scambio di prestiti provando così anche a ‘rivalorizzare’ i rispettivi cartellini: Cairo si farebbe carico dello stipendio di Izzo, circa 1,5 milioni di euro, Suning ovviamente di quello di Vecino, ovvero 2,5 milioni.

In realtà le due società potrebbero pure portare a termine uno scambio alla pari, sui 20-25 milioni di euro, realizzando in tal modo due sostanziose plusvalenze.

Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, allarme Covid-19: solo quattro negativi | La decisione del club sul derby

Calciomercato Inter, super colpo | Contratto shock