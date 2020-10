Conte sorride: Brozovic torna in anticipo dagli impegni internazionali

Conte sorride: Brozovic torna in anticipo dagli impegni internazionali

Conte può sorridere nonostante l’emergenza in vista del derby e non solo: Brozovic tornerà anticipatamente dagli impegni con la nazionale a causa della squalifica rimediata dopo la gara contro la Svezia. Essendo in diffida, il giallo ha fatto scattare la squalifica e il centrocampista salterà la sfida contro la Francia. Il suo rientro in gruppo è previsto per le prossime ore.

