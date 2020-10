Calciomercato Inter, colpo a zero | “Voglio una nuova sfida”

La dirigenza dell’Inter valuta il colpo a zero Milik, messo fuori rosa dal Napoli col quale è in scadenza di contratto nel giugno 2021

“Ho deciso di andare altrove, di provare qualcosa di diverso”. Lo ha detto senza mezzi termini Arkadiusz Milik, che il Napoli ha di fatto messo fuori rosa escludendolo sia dalla lista Serie A che da quella per l’Europa League. Il bomber polacco non è intenzionato a rinnovare il contratto col Napoli. Sedotto e poi abbandonato dalla Juventus, poi a un passo dalla Roma, di recente è stato riaccostato anche all’Inter in ottica gennaio o addirittura a partire della prossima stagione, con Marotta propenso a ingaggiarlo a costo zero.

Calciomercato Inter, affare Milik: “Ho ricevuto una buona offerta, ma…”

“Non c’è mai stata ostilità da parte mia verso il Napoli – ha sottolineato Milik a ‘Sportowefakty’ – Volevo risolvere tutto professionalmente. Ho un grande rispetto per la società, ho trascorso quattro anni meravigliosi a Napoli. Rispetto i tifosi, ma ho deciso così. Giusto o sbagliato che sia è una mia decisione. Se il mio futuro fosse deciso da questioni finanziarie, estenderei il mio contratto col Napoli. Ho ricevuto un’offerta a condizioni molto buone, ma la carriera di un atleta è breve. Ho 26 anni, voglio crescere ed essere un calciatore migliore. Credo che questo sia il momento giusto per provare una nuova sfida“. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

