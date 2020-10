D’Ambrosio verso il rinnovo: sarà nerazzurro fino al 2023

D’Ambrosio verso il rinnovo: sarà nerazzurro fino al 2023

In casa Inter si guarda anche ai rinnovi e non soltanto a entrate e uscite. Tra questi spiccano le situazioni di D’Ambrosio e Ranocchia, due giocatori che molto probabilmente vivranno destini diversi. Per il jolly della difesa è pronto un contratto fino al 2023; in scadenza a giugno, rimarrebbe per altre due stagioni. Per il difensore centrale non dovrebbero più esserci margini per la conferma: nemmeno Conte è riuscito a riabilitare il suo pupillo dei tempi dell’Arezzo, per cui andrà via a parametro zero il prossimo giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma