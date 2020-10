Eriksen via a gennaio: Bayern Monaco pronto a fare follie

Eriksen via a gennaio: Bayern Monaco pronto a fare follie

Nonostante fosse stato svelato il no del Bayern Monaco per uno scambio con Eriksen, secondo ‘Tuttosport’ proprio il Bayern sarebbe pronto a fare un’offerta importante per lui a gennaio. I bavaresi sarebbero propensi a prenderlo per circa 30 milioni, cifra ritenuta minima dall’Inter per evitare minusvalenze a bilancio.

